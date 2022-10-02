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Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü, 180 yaralı

Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü, 180 yaralı
Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü, 180 yaralı

Endonezya'da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü, 180 yaralı - Tıkla İzle

Endonezya'nın Doğu Java eyaletindeki bir futbol maçında izdiham yaşandı. Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar maç bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya indi. Polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 2 polisin de olduğunu söyleyen Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler. Sahaya 3 bin kişi girdi" dedi. Yetkililer, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını açıkladı.

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