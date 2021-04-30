İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da heyelan: 3 ölü

Endonezya'da heyelan: 3 ölü
Endonezya'da heyelan: 3 ölü

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı. Batang Toru hidroelektrik santralini de vuran heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve toprak altında kalanlar olduğu bildirildi. Yerel yetkililerden Toto Mulyono, "1'i yetişkin 2'si çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaştık" bilgisini paylaşarak en az 9 kişinin de kayıp durumda olduğunu belirtti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati ise yaptığı açıklamada, "Kurtarma ekibi halen diğer afetzedeleri arıyor" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.