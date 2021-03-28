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Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı
Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde bir kiliseyi hedef alan intihar saldırısında 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı - Tıkla İzle

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında bir Katolik kilisesine yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlendi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken intihar bombacısının ise öldüğü kaydedildi. Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi.

Kilise papazı Wilhelmus Tulak yaptığı açıklamada, saldırganın motosikletle kilisenin önüne geldiğini ancak güvenlik görevlileri tarafından içeri girmesinin engellendiğini, o sırada kendini patlattığını söyledi.

Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed
 

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