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Endonezya'da korona virüs tespit edilen feribottaki yolcular denize atladı

Endonezya'da korona virüs tespit edilen feribottaki yolcular denize atladı
Endonezya'da korona virüs tespit edilen feribottaki yolcular denize atladı

Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında korona virüsü tespit edilmesinin duyurulmasıyla paniğe kapılan yolcular korkudan denize atladı.

Endonezya’da korona virüs tespit edilen feribottaki yolcular denize atladı - Tıkla İzle

Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında korona virüs tespit edildi. Limana yanaşmasına izin verilmeyen feribotta bulunan bazı yolcular ise paniğe kapılarak denize atladı. 255 yolculu feribotta korkudan panikleyen bazı yolcular denize atlarken bazıları ise çığlık atmaya başladı. Denize atlayan yolcular yara almadan kurtulurken feribotun limana yanaştırılmasına izin verildi. Yetkiler tüm yolcuları karantinaya alırken feribotta bulunan yolcu ve mürettebat korona virüs testinden geçirildi. 

Endonezya'da hali hazırda korona virüs nedeniyle 240 ölü ve 2 bin 956 vaka bulunuyor.

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