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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama

Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Endonezya'daki Java Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı. Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.

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