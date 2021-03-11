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Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü
Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü

Endonezya'nın Sumedang kenti yakınlarında öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü - Tıkla İzle

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Sumedang kenti yakınlarında geziden dönen öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün sürücüsü virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek vadiye uçtu. Ulaştırma Bakanlığı, gece saatlerinde meydana gelen feci kaza sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürdürülürken, otobüsün yola uygunluk belgesinin güncel olmadığına dair raporların bulunduğu belirtildi. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

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