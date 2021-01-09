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Endonezya'da radardan kaybolan yolcu uçağı denize düştü.

Endonezya'da radardan kaybolan yolcu uçağı denize düştü.
Endonezya'da radardan kaybolan yolcu uçağı denize düştü.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalandıktan sonra radardan kaybolan Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın deniz düştüğü açıklandı. Uçakta 50'den fazla yolcu olduğu bildirildi. Uçuş takip programı FlightRadar24, uçak takibinin Jakarta'nın hemen kuzeyindeki sahilde son bulduğunu belirtti. Uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı ifade edildi.

Yerel medya, Boeing 737 tipi olduğu belirtilen uçağın bir bebek de dahil olmak üzere 59 yolcu taşıdığını aktardı.

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