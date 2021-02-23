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Endonezya'da sel: 5 ölü

Endonezya'da sel: 5 ölü
Endonezya'da sel: 5 ölü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarında 4’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 200 binden fazla kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Başkent Jakarta'da meydana gelen sel baskınlarında 4'ü çocuk 5 kişi boğularak hayatını kaybederken, cadde ve sokaklar göle döndü. Jakarta Afet Ajansı tarafından yapılan açıklamada, sel sularının 1.8 metre yüksekliğe ulaştığı ve 10 milyon nüfuslu kentin güney ve doğu bölgelerinden şu ana kadar 200 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Başkent genelinde ve şehir merkezinde suların çekildiğini belirten Jakarta Afet Ajansı, başkent yakınlarında bulunan Bekasi, Karawang ve Tangerang kasabalarındaki bazı mahallelerin hala sular altında olduğunu bildirdi.

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