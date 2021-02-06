İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Endonezya'da sel suları atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

Endonezya'da sel suları atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü
Endonezya'da sel suları atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü

Endonezya’nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü.

Endonezya’da sel suları atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü - Tıkla İzle

Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağı Pekalongan kentinde şiddetli yağmurlar sele yol açtı. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, sel suları kumaş fabrikasından sızan boya atıkları ile karışınca ortalık kan kırmızısına büründü. Jenggot köyünde sokaklar kırmızıya dönünce sosyal medya kullanıcıları o anları kaydederek şaşkınlığını dile getirdi. Pekalongan'dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayarak, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

Pekalongan, pamuk ve ipek kumaşa desenlerin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetlerle bilinen bir şehir olarak öne çıkıyor. Pekalongan'da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil. Geçtiğimiz ay meydana gelen sel sırasında şehrin kuzeyindeki başka bir köyün sokakları da yeşile bürünmüştü. Köy sakini olduğunu belirten Twitter kullanıcısı Area Julid, "Bazen yolda mor su birikintileri de oluyor" ifadesini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.