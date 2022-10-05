Endonezya'da stadyumdaki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu Arema FC ile ezeli rakibi Persebaya Surabaya arasındaki maç sonrasında taraftarların sahaya inmesi ve polisin de müdahalesiyle yaşanan izdihamın bilançosu artıyor. Polisten yapılan açıklamada, Kanjuruhan Stadyumu'ndaki faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 131 olduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü Dedi Prasetyo polisin, felaket kurbanlarının kimliğini tespit eden ve "DVI" olarak adlandırılan ekiple, yerel sağlık kurumlarıyla ve hastanelerle birlikte yürüttüğü çalışma sonucu daha fazla can kaybı olduğunun belirlendiğini söyledi. İzdihamın ardından bazılarının hastanelere getirilmediğini söyleyen Prasetyo, görevlilerin yalnızca hastanelere götürülenleri teşhis ettiğini aktardı.

İzdihamın ardından ilk olarak 174 olarak açıklanan can kaybı bazı kurbanların iki kez sayıldığının tespit edilmesinin ardından Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak tarafından 125 olarak revize edilmişti.

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