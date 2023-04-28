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Endonezya'da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp

Endonezya'da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp
Endonezya'da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp

Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp 9 kişi ise aranıyor.

Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp - Tıkla İzle

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau eyaletinin Indragiri Hilir Regency bölgesinde bulunan bir kasabadaki limandan yola çıkan 78 kişinin bulunduğu bir tekne yaklaşık 3 saat sonra battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Pekanbaru Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, 11 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 58 kişinin ise kurtarıldığı, bazılarının baygın olduğu duyuruldu. Yolcuların çoğunun Ramazan Bayramı'nı aileleriyle geçirmek için memleketlerine yaptıkları ziyaretten döndüğü aktarıldı. Teknenin batma nedeniz henüz bilinmezken, hayatta kalan bazı yolcular teknenin şiddetli rüzgar sırasında bir tomruğa çarptıktan sonra battığını ifade etti.
Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

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