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Endonezya'da tsunami: 62 ölü, 584 yaralı

Endonezya'da tsunami: 62 ölü, 584 yaralı
Endonezya'da tsunami: 62 ölü, 584 yaralı

Endonezya’da meydana gelen tsunami sonucu 62 kişi hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu 62 kişi yaşamını yitirdi, 584 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölü ve yaralı sayılarını doğrularken, en az 20 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. 

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tsunaminin Anak Krakatau Volkanında dün gece yaşanan patlama sonrası meydana geldiğini düşündüklerini aktararak, halka kıyı kesimlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.
Yaşanan afet sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısında artış olabileceği öngörülüyor.  

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