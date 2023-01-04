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Endonezya'da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı

Endonezya'da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı
Endonezya'da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı

Endonezya'nın Bali adası açıklarında turistleri taşıyan tekne battı. Suya atlayan 28 turist ve 6 mürettebat, gemiler tarafından kurtarıldı.

Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı - Tıkla İzle

Endonezya'nın Bali adası açıklarında tekne gezisine katılan turistler denizde ölüm kalım mücadelesi verdi. Bali'ye bağlı Nusa Penida'dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir tekne, varışa yaklaşık 25 dakika kala su almaya başladı. Teknedekiler durumu fark edince can yelekleriyle tek tek denize atladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, tekne kısa süre sonra battı. Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı. Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.

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