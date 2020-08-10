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Endonezya'da yanardağ bir haftada 3. kez patladı

Endonezya'da yanardağ bir haftada 3. kez patladı
Endonezya'da yanardağ bir haftada 3. kez patladı

Endonezya'da Sinabung Yanardağı bu hafta 3. kez patladı.

Endonezya'da yanardağ bir haftada 3. kez patladı - Tıkla İzle

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı bir haftada 3. kez patladı. Patlamanın ardından Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman, 7 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, bugünkü patlama yerel saatle 10.16'da meydana geldiğini açıkladı. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
2013'ten bu yana birkaç kez faaliyete geçen Sinabung Yanardağı, binlerce kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

Hamad Alnajjar
 

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