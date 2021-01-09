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Endonezya'da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu

Endonezya'da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu
Endonezya'da yolcu uçağı seferini yaparken radardan kayboldu

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalanan bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta 50'den fazla kişinin olduğu bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalanan Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçakta 50'den fazla yolcu olduğu bildirildi. Uçuş takip programı FlightRadar24, uçak takibinin Jakarta'nın hemen kuzeyindeki sahilde son bulduğunu belirtti. Uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı ifade edildi.

Yerel medya, Boeing 737 tipi olduğu belirtilen uçağın bir bebek de dahil olmak üzere 59 yolcu taşıdığını aktardı.

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