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Endonezya'daki depremde can kaybı 62'ye yükseldi

Endonezya'daki depremde can kaybı 62'ye yükseldi
Endonezya'daki depremde can kaybı 62'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi.


Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği belirtilerek, Cianjur bölgesinde 5 binden fazla kişinin yerinden olduğu ve 2 bin 200'den fazla evin hasar gördüğü aktarıldı.
Batı Java Valisi Ridwan Kamil daha önce yaptığı açıklamada, 700'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.
Endonezya'da 2018'de Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 4 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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