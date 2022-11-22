Endonezya'daki depremde ölü sayısı 268'e yükseldi



Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre depremde can kaybı 162'den 268'e, yaralı sayısı ise bin 83'e yükseldi. 151 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Batı Java Valisi Ridwan Kamil, ölenlerin çoğunun devlet okulu öğrencileri olduğunu, öğrencilerin deprem sırasında okullarda olduğunu belirtti.

Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor

Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları, yollarda ve köprülerde hasar meydana gelmesi, beton molozlarının taşınması için gerekli olan ağır ekipman eksikliği nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Henri Alfiandi toprak kaymaları ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü aktardı. Depremde devrilerek yolları kapatan ağaçların ve toprağın temizlenmesi için Bandung ve Bogor şehirlerinden 7 ekskavatör ile 10 kamyon bölgeye getirilirken, yiyecek, çadır, battaniye ve diğer malzemeleri taşıyan yardım kamyonları da başkent Jakarta'dan Cianjur'a doğru yola çıktı.

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