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Endonezya'daki depremin bilançosu netleşiyor: 7 ölü

Endonezya'daki depremin bilançosu netleşiyor: 7 ölü
Endonezya'daki depremin bilançosu netleşiyor: 7 ölü

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde meydana gelen 6.7 büyüklüğünde depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya'daki depremin bilançosu netleşiyor: 7 ölü - Tıkla İzle

Endonezya'nın batısında yer alan Doğu Java bölgesinde yerel saatle 14.00'te 6.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Malang'ın 90 kilometre güneybatısı olarak belirtilen, 25 kilometre derinlikte kaydedilen depremin bilançosu netleşiyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Yanuar Rachmadi, depremde şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Depremde 11'i ağır, 194'ü orta, 126'sı ise hafif olmak üzere 300'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi. Ayrıca, 1 yatılı okul, 11 eğitim tesisi, 6 ibadethane, 7 devlet dairesi birimi ve 1 hastane ünitesi de dahil olmak üzere çok sayıda binada da hasar meydana geldiği aktarıldı.

Ulusal Afet Önleme Ajansı, depremin Doğu Java bölgesindeki 17 ilçe ve şehirde hissedildiğini kaydetti. Depremin Banjarnegara, Orta Java ve Bali'de de hissedildiği öğrenildi.
Ulusal Afet Önleme Ajansı'nın depreme ilişkin değerlendirmeleri ve ilgili kurumlarla koordinasyonlu çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hossam Hanafy Mahmoud Ahmed
 

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