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Endonezya'daki depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı

Endonezya'daki depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı
Endonezya'daki depremin büyüklüğü 5.9 olarak açıklandı

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, Sulawesi Adası açıklarında meydana gelen depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında yerel saatle 20.31'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Kuzey Sulawesi'deki Bolang Uki bölgesinin yaklaşık 52 kilometre güneybatısında 106 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin şiddetini 6.2 olarak açıklamıştı. EMSC'den yapılan açıklamada, depremin 102 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilmişti.

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