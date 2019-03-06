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Endonezya'daki maden faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Endonezya'daki maden faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi
Endonezya'daki maden faciasında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak altın madeninde toprak kaymasının tetiklemesiyle meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 16’ya yükseldiği açıklandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nın Bolaang Mongondow bölgesinde kaçak altın madeninde 27 Şubat günü toprak kaymasının tetiklemesiyle meydana gelen çökme sonucunda ölü sayısının 16'ya yükseldiği aktarıldı. Yasa dışı olarak çalıştırılan altın madeninde arama kurtarma çalışmaları sonucunda 10 kişinin daha cesedine ulaşıldı. 

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölü sayısının 16'ya yükseldiğini, şu ana kadar toplamda 18 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı. Nugroho, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtirken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.  

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