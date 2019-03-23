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Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 112'ye yükseldi

Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 112'ye yükseldi
Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 112'ye yükseldi

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 112’ye yükseldi. Yaklaşık 12 bin kişi barınaklara yerleştirildi.

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada sel felaketi ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerinin sayısının 112'ye yükseldiği, 12 binden fazla kişinin de yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında kayıp 94 kişi aranıyor.
Yetkililer, bölgeyi terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.  

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