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Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 281'e yükseldi

Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 281'e yükseldi
Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı 281'e yükseldi

Endonezya’da meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi.

Endonezya'daki Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 222'den 281'e yükseldiği öğrenildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölü sayısındaki artışı doğrularken, yaralı sayısının bini aştığını ve birçok insanın hala kayıp olduğunu ifade etti. Nugroho, ülkedeki birçok tsunami uyarı sisteminin bozulduğunu ya da çalındığını belirterek buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı. 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yeni bir tsunami dalgasının bölgeyi vurabileceği konusunda uyarılar yapıldı ve vatandaşlara güvenli bölgelerde kalmaları yönünde yapılan çağrılar yenilendi.  

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