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Endonezya'yı sel vurdu: en az 92 ölü, 160 yaralı

Endonezya'yı sel vurdu: en az 92 ölü, 160 yaralı
Endonezya'yı sel vurdu: en az 92 ölü, 160 yaralı

Endonezya’nın doğusunda bulunan Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 92 kişinin öldüğü, 160 kişinin yaralandığı, 75 kişinin kayıp olduğu ve 8 bin 507 kişinin ise evlerinden olduğu açıklandı.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde, yer alan ordu kaynaklarından yapılan açıklamada hafta sonu meydana gelen sel ve toprak kaymalarından kaynaklanan ölü sayısının 92'ye çıktığı yaralı sayısının ise 160 olduğu açıklandı. 

Papua Eyaleti Ordu sözcüsü Muhammad Aidi, eyaletin başkenti Jayapura'daki sellerden sonra 75 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Ayrıca, yerinden edilmiş kişi sayısının 8 bin 507'ye ulaştığını vurguladı. Aidi, dağlardaki bir bölgeye hala erişilemediğini, çünkü bölgeyi birbirine bağlayan bir köprünün yıkıldığını ama şu an için bölgeden henüz ölüm haberi almadıklarını kaydetti. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres, Sentani, Jayapura ve Sentani'deki sel ve toprak kaymalarından dolayı insanların hayatlarını kaybettiklerini, mülklerin yıkıldığını ve insanların yerlerinden olduğunu açıkladı. Guterres, mağdurların ailelerine, Endonezya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Guterres, Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırma sürecinde ülke yetkilileriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu açıkladı.  

Serkan Bayar
 

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