Endüstriyel temizlik sektörü Interclean İstanbul'da buluşuyor

INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği TESHİAD desteği ve RAI Amsterdam ile UBM İstanbul'un uluslararası gücü ile iki yılda bir İstanbul'da düzenleniyor. Endüstriyel temizlik sektörünün Türkiye'de ve dünyada gelişen ve yükselişte olan bir sektör olduğuna dikkat çeken INTERCLEAN İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, sektörün, yılda ortalama 10,5 milyar euro ciro ve yaklaşık 5 bin firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.

INTERCLEAN İstanbul'un temizlik endüstrisinin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki en önemli uluslararası etkinliği olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Bu yıl, başta Yunanistan, Fas, Tunus, Bulgaristan, Lübnan olmak üzere 115 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımını bekliyoruz. Sektöre dair en son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürün ve servisleri fuar alanında oluşturacağımız INTERCLEAN İstanbul İnovasyon Alanı'nda sergileyeceğiz” dedi.

“Okul servislerinde tespit edilen 60 milyarı aşkın bakteri, tehlike saçıyor”

“Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun” diyen Dinçer, “Aynı şekilde toplu taşıma araçlarında hijyenin sağlanması da toplum sağlığını korumada önemli bir gündem maddesi. Sıradan bir otomobilde 21 milyardan fazla bakteri tespit edilirken, bu oran okul servislerinde 3 katına kadar çıkabiliyor. Bu alanlarda hijyenin önemine ve nasıl yapılması gerektiğine dikkat çekmek üzere fuar alanında Dünya Göz Hastanesi, TESHİAD, Hijyen Akademisi ve Star Makina'nın katkılarıyla Hastane Odası ve TOBFED ve SİTRETT'in katkılarıyla Araç Temizlik demo alanları oluşturuldu. Fuar süresince bu alanlarda nasıl temizlik yapılması gerektiği örnek uygulamalarla anlatılacak” diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumuna dünyadan uzmanlar katılıyor

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre endüstriyel temizlik dünyası ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu, INTERCLEAN İstanbul kapsamında, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Sağlık Bakan Yardımcısı, Tıp Profesörü Emine Alp Meşe'nin de yer alacağı Forum'da Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler', Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi', El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü', gibi konular ele alınacak.