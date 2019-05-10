Enerji Bakan Dönmez: 'Kıbrıs'taki rezervler iki tarafa aittir'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Ankara Şubesinin iftar programına katıldı. Bakan Dönmez, Ramazan bereketinin yaşandığı tüm coğrafyalarda Türkiye'nin yaptığı yardımların hissedildiğini belirterek, Ramazan ayının bütün insanlık arasında bir köprü kurmaya devam ettiğini söyledi. Her yıl farklı farklı mahyalarla süslenen cami minareleri arasına asılan “Ey oruç tut bizi” tefsirinin Ramazan'ın anlamını ve özünü hatırlattığını belirten Dönmez, “Arzularımızın, gözlerimizin, kulaklarımızın, dilimizin, elimizin getireceği zararlardan, kötülüklerden bizi alıkoyan orucu gönüllerimize tutturmalıyız. Kardeşlik ve sevgi içerisinde yaşayıp, dağılmayacağımız bir olacağımız bir orucu hem bedenimizde hem de ruhumuzda hissetmeliyiz. Ramazan ayını sadece otuz günden ibaret değil, ruhumuzu tazeleyen bir yenilenme, temizlenme, arınma ayı olarak görmeliyiz” diye konuştu.

MMG'nin çalışmalarının, araştırma raporlarının merkezi yönetime ve yerel yönetimlere rehberlik ettiğinin altını çizen Dönmez, MMG'nin düzenlediği AR-GE ve İnovasyon zirvesinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Türkiye'nin artık ileri teknolojiyi alan ve kullanan bir yapıdan üreten ve ihraç eden bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyor. Yerli üretim, yerli teknoloji, yeni teknolojiler Bu trendi artık kaçırma lüksümüz yok. Özgüven, insan kaynağı ve istek bizde de var. İnşallah önümüzdeki yıllarda ar-ge ve inovasyonda daha farklı bir Türkiye göreceğiz. MMG'nin ve üyelerinin de bu sürece inşallah pozitif katkıları olacak” şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkenin ve KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne devrettiği ruhsat sahalarında ülkenin hakları ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayarak, uzun bir süredir gündemde de yer alan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının bazı ülkelere rahatsızlık verdiğini kaydetti. KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumak için atılması gereken bütün adımları uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam ettiklerini belirten Dönmez, “Türkiye'nin kendi ruhsat sahasında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamaları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu konu, özellikle dış basında çarpıtılarak verilmekte ve Türkiye'nin buradaki haklı tavrına gölge düşüren yayınlar yapılmaktadır. Fatih ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerimiz tarafından arama ve sondaj faaliyetlerimiz uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklarımıza dayanmaktadır ve bu çerçevede faaliyetlerine devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de ifade ettiği üzere Kıbrıs'taki rezervler iki tarafa aittir ve hakça bir paylaşım gerçekleştirilmelidir. Kıta sahanlığımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz sismik arama ve sondaj faaliyetlerine saygı duyulmasını bölge içi ve dışı tüm taraflardan beklemekteyiz” ifadelerini kaydetti.

Türkiye olarak, doğal kaynakların barışı, istikrarı ve refahı artırmada önemli bir rol oynayabileceğinin bilincinde olunduğunun altını çizen Bakan Dönmez, Türkiye'nin, Türk milletinin ve KKTC'nin haklarını savunmaya bu anlayışla devam edeceğini, bölgede çatışmanın değil barışın teminatı ve kaynağı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Son 3 aydır yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimlerinin yüzde 60 bandının üzerinde seyrettiğini hatırlatan Bakan Dönmez, yeni yapacakları YEKA yarışmalarıyla da bu oranı daha da sağlamlaştıracakları haberini vererek, “Geçtiğimiz yıl yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz enerjinin miktarı yüzde 50 civarındadır. Geçtiğimiz birkaç gün önce gün bazında yüzde 80'lerin de üzerine geçerek Türkiye'de bir rekora da imza atmış olduk” ifadelerini kullandı.

Fatih Erdoğan