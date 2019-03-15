Enerji Bakanı Bursa'da

Bursa temaslarına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Fatih Dönmez'e, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti. Gün boyu Bursa'da bakanlığın alanları ile ilgili temaslarda bulunacağını açıklayan Bakan Fatih Dönmez, "Gelişen kentlerin enerji ile ilgili alt yapı eksikleri olabiliyor ancak günümüzde Bursa'nın ciddi alt yapı sorunu kalmadı. Doğalgaz olmayan 4 ilçemiz kaldı onları da 2020 yılına kadar ortadan kalkacak" diye konuştu.

Dönmez, “Kamu, 2003'ten bu tarafa zorunlu olmadıkça eskiden başlamış yatırımlar hariç, yeni bir arz tarafında yatırım yapmıyor. Bugüne kadar bu 32 bin megavattan 90 bin megavata kadar olan yatırımların büyük bir kısmını özel sektör yaptı. Onların içerisinde yerli sermaye gruplarımız var, yabancı sermaye gruplarımız var, bu piyasaya ülkeye güvenerek bu yatırımları yaptılar, ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabi sadece elektrik üretim tarafında yatırımla olmuyor, elektriği ürettiniz ama müşteriye, piyasaya taşıyamıyorsanız bunun bir anlamı yok. İletim yatırımlarının yapılması gerekiyor. Şehir içinde bunu dağıtmanız lazım. Özellikle Bursa gibi son dönemde iç göçe maruz kalmış, dışarıdan göç almış, normal ülke büyümesinin üzerinde gelişim gösteren bu şehirlerde yatırımlar rutin ölçeklerle de bu hizmetin karşılanmasına imkan verecek durumda değil. Onun için daha fazla yatırım ihtiyacı oluyor. Ama hamdolsun bugün arz tarafında da iletim tarafında da sorunumuz kalmadı. Yarın belki elektrikli otomobiller çıktığında biz farklı parametrelerle karşı karşıya kalacağız. Yeniden bu şebekelerde hesap kitap yapmamız gerekecek. Maalesef yerli kömürde termik santral gücümüz yeteri kadar yok. 2 bin megavat civarında bir kurulu gücümüz var, bunu arttırmamız lazım. Şu anda elektrik üretimimiz yerli ve yenilebilir kaynaklardan karşılanması oranı geçtiğimiz yıl yüzde 50 ile kapattık, bu sene Ocak-Şubat'ta yüzde 60'larda gidiyoruz, inşallah hedefimiz yüzde 65'lere çıkmak. Nükleer santral projemiz hızla ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk reaktörümüzü devreye almış olacağız. Bu yıl sonuna kadar Türk Akımı'nın karadaki çalışmaları da bitmiş olacak. Ülke olarak kaynak çeşitliliğini yapabilmek için rota ve güzergah çeşitliliğine de büyük önem veriyoruz. Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Onun için de altyapımızı büyük oranda tamamladık. Piyasa işletmeciliği açısından önemli aşamaları, mesafeleri kat ettik” diye konuştu.