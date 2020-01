Enerji Bakanı Dönmez: 'Sıfırdan çıktığımız yolda ‘Made In Türkiye' damgasıyla can verdik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “VAP destekleri, KDV hariç toplam bedeli en fazla 5 milyon TL olan projeleri kapsıyor. Destek ödemesi olarak proje bedelinin yüzde 30'u hibe şeklinde veriliyor. VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 Milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplamda yıllık 89 Milyon TL tasarruf sağladık. Bu projelerin yüzde 80'ini elektrik projeleri, yüzde 20'sini ısı projeleri oluşturuyor" dedi.Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen ‘OSBÜK 7. OSB Enerji Zirvesi' , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ‘OSBÜK 7. OSB Enerji Zirvesi'nin tüm katılımcılar için verimli geçmesi isteğini dile getirerek, “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sınırlı sermaye ve insan kaynağı gücüne rağmen Türk sanayisinin ilk tohumlarını attık. Bu tohumlar zamanla pek çoğu günümüze kadar uzanan sanayi kuruluşlarımız olarak meyvesini verdi. Savaştan bitap düşmüş, harap bir ülkeydik ancak hedeflerimiz, hayallerimiz öylesine büyüktü ki her türlü zahmeti, çileyi sabırla göğüsledik. Neredeyse sıfırdan çıktığımız bu yolda her türlü zorluğa rağmen pek çok ürüne ‘Made In Türkiye' damgasıyla can verdik. Dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapar hale geldik. Yerli ve milli bir anlayışla temelleri atılan Türk sanayisi, her geçen gün küresel rekabetteki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Bugün savunma sanayimiz başta olmak üzere pek çok sektörde örnek ve özgün projelerle artık kendi teknoloji hikâyemizi yazıyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz bu kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. Ülkesine güvenen Türk müteşebbislerinin ve Türk sanayicilerinin cesareti ve azmi yatıyor” ifadelerini kullandı.

"TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz"

Bakan Dönmez, 3 yıl önce Milli Enerji ve Maden Politikasının ilan edildiğini hatırlatarak, yerli ve yenilebilir kaynaklardan üretilen elektriğin yüzde 62 seviyelerine ulaştığını belirtti. Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikasının yol haritasını belirlerken sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını vurgulayarak, “Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için yaklaşık 3 yıl önce Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettik. Sürekli, ulaşılabilir ve kaliteli enerji arzını sağlamak için yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlıkta olduğu bir döneme start verdik. Geçtiğimiz yıl, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde yüzde 62 seviyelerine ulaşarak önemli bir başarıya imza attık. Enerjideki stratejik aklımız olan Milli Enerji ve Maden Politikamızı oluştururken katılımcılığı ve sektörel ihtiyaçları temel alarak yola çıktık. Temel felsefemizi arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar üzerine temellendirdik. Vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize kesintisiz enerji arzı sağlamayı temel ilke kabul ettik. Bu amaçla sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz” şeklinde konuştu.

“80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor”

Dönmez, Türkiye'de halihazırda doğal gaz kesintisi yaşanmadığını ve yaşanmayacağını söyleyerek eski dönemde çıkan gazete manşetlerini hatırlattı. Vanaların asla kapanmayacağının altını çizen Dönmez, “Böylece, Türkiye'de doğal gaz kesilecek ya da sanayinin dişlileri duracak gibi eski moda gazete manşetlerine kalın bir çizgi attık. Öncelikle ülkemiz adına gurur duyarak söylüyorum ki Türkiye'nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak. Üretim sorunsuz sürecek. Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor. Biz de OSB'lerimizin enerjisi her zaman yüksek, üreten Türkiye'nin dişlileri her zaman güçlü olsun diye OSB'lerimize enerji arzında ciddi bir aşama kaydettik. Bugün itibariyle ülkemizde 163 OSB'miz doğal gaz kullanıyor. Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kWh elektriğin, 42 milyar kWh'i yani yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü. Bu sayıların da gösterdiği gibi OSB'lerimizi büyük tüketiciler olmaları hasebiyle tüketici portföyümüzde ayrıcalıklı bir yere oturttuk. OSB'lerimize istediği tedarik şirketinde ve anlaştığı koşullarda elektrik almalarının önünü açtık. OSB'lerimiz kendi anlaşmasını, kendi şartlarına göre hayata geçirebilir” diye konuştu.

“Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir”

Üretimin ruhunda rekabet ve çok oyunculu piyasa olduğuna değinen Dönmez, “Rekabet kaliteyi, kalite de ilerlemeyi tetikler. Biz de serbest piyasa, güçlü rekabet ve çok oyunculu sistem anlayışıyla adımlarımızı hızlandırıyoruz. Bir taraftan Organize Toptan Doğal Gaz Piyasamızla doğal gazda, diğer taraftan çatı-cephe uygulamalarımızın önünü açarak elektrikte rekabeti ve kaliteyi artırdık. OSB'lerimizdeki tüm sanayi kuruluşlarımızın çatı-cephe uygulamalarından sonuna kadar yararlanmalarını istiyoruz. Sadece üretim yaptığınız alanda değil, enerji alanında da üretici rolünü üstlenebilirsiniz. Kendi enerjinizi kendiniz üretip daha sürdürülebilir ve uzun vadeli kazançlara ulaşabilirsiniz. Maliyetlerinizi daha yönetilebilir bir hale getirebilirsiniz. Sizlerin sanayide ortaya koyduğunuz başarı hikâyesi enerji üretimiyle taçlanıp uluslararası birer örneğe dönüşebilir. Bu örnekleri de ülkemizin dört bir yanında görüyoruz. OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı. Ancak yetmez. Daha fazla üretim için daha fazla enerji gerekiyor. Bizler bu enerjiyi sağlamak için ‘daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyoruz” dedi.

“VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 Milyon TL destek ödemesi yaptık”

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Verimlilik Artırıcı Projeleri (VAP) desteklemekte kararlı olduğunu dile getirerek, “VAP adını verdiğimiz destek programıyla sizlerin her zaman arkasındayız. Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden yararlanabilirler. VAP destekleri, KDV hariç toplam bedeli en fazla beş milyon Türk Lirası olan projeleri kapsıyor. Destek ödemesi olarak proje bedelinin yüzde 30'u hibe şeklinde veriliyor. VAP ile 2009'dan günümüze kadar toplam 229 projeye 25 Milyon TL destek ödemesi yaptık. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 103,5 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplamda yıllık 89 Milyon TL tasarruf sağladık. Bu projelerin yüzde 80'ini elektrik projeleri, yüzde 20'sini ısı projeleri oluşturuyor. Elektrik projelerinin yüzde 30'luk kısmını verimli motor ve aydınlatma projeleri, ısı projelerinin yüzde 50'sini atık ısı geri kazanımı oluşturuyor. 2009 yılından bu güne kadar toplam 493 bin TEP birincil enerji tasarrufu sağladık. Yapılan çalışmalarla 598 milyon metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçtik. Kısacası kamu olarak sağladığımız 1 birim verimlilik desteğine karşılık 3,5 birim tasarruf elde ettik. Hükümet olarak her zaman müteşebbislerimizin yanında olduk. Her zaman onlara destek verdik. Bir örnek verecek olursak 500 TEP enerji tüketimi olan bir imalat sanayi tesisimiz var. Yüzde 20 tasarruf sağlayacak enerji verimliliği projeleri yapılacağı bölgeye bakılmaksızın beşinci bölge teşvikinden faydalanacak. Faydalanılacak teşvikler; katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat - Nurullah Geylani - Mehmet Kalay