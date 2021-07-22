İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji Bakanlığı: 'Artvin ve Rize'de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı'

Enerji Bakanlığı: 'Artvin ve Rize'de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı'
Enerji Bakanlığı: 'Artvin ve Rize'de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize’de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Artvin ve Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

İLGİLİ HABER
Artvinin Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı
İLGİLİ HABER
Bakan Pakdemirli: Arhavinde baraj patlaması haberleri asılsızdır Bakan Pakdemirli: 'Arhavi’nde baraj patlaması haberleri asılsızdır'
İLGİLİ HABER
Bakan Soylu selden etkilenen Artvinin Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu Bakan Soylu selden etkilenen Artvin’in Murgul ilçesinde incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.