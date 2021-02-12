Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: '2020 yılında 39 ilçe ve beldeye de doğal gaz ulaştırıldı'

Doğal gaz kullanılmayan diğer ilçe ve beldelerin de doğal gaza kavuşması amacıyla yatırımların devam edildiği ifade edilirken, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında doğal gaz ulaştırılacak ilçelerin yatırımları ilgili taraflarla planlandığı ifade edildi. Son olarak, ilgili doğal gaz dağıtım şirketlerinin EPDK'ya başvurusu üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan kararlar ile Eskişehir'in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve Çanakkale'nin Çardak beldesi, doğal gaz dağıtım bölgesi lisans kapsamına dahil edilerek yatırım programına alındığı açıklandı.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yatırımlar sonucunda Türkiye genelinde 2020 yılsonu itibarıyla, toplam yatırım tutarı 26,84 milyar TL'ye, doğal gaz arzı sağlanmış toplam ilçe ve belde sayısı 589'a, toplam dağıtım şebekesi uzunluğu 153 bin km'ye, toplam doğal gaz tüketici (abone + serbest tüketici) sayısı 17,2 milyona, doğal gazdan yararlanan nüfus tahmini 54,5 milyona, doğal gazın şehrine ulaştığı nüfus tahmini 67,7 milyona ulaşmış durumda olduğu belirtildi. Son olarak Eskişehir'in Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerine, Elazığ'ın Sivrice ilçesine, ve Çanakkale'nin Çardak beldesine de doğal gazın ulaştırıldığı aktarıldı.

Engin Yağcı