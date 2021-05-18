İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki katı yakıtlı enerji santralinde yangın çıktı. Yaklaşık 15 gün önce de büyük bir yangının meydana geldi enerji santralindeki yoğun alevler nedeniyle henüz yangına müdahale edilemediği öğrenildi.

Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim odu - Tıkla İzle

Yangın, Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Bugün saat 16.30 sıralarında tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına aşırı alevler nedeniyle henüz müdahale edilemezken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü.

Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangın nedende çalışanların canını zor kurtardığı öğrenildi. Aynı enerji santralinde bundan 15 gün öncede yangın meydana gelmiş ve 4.5 milyon TL'lik 30 bin ton hammadde zarar görmüştü.

Hayati Kanat - Onur Dal
 

İLGİLİ HABER
Enerji santralinde çıkan yangında sabotaj iddiası Enerji santralinde çıkan yangında sabotaj iddiası

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.