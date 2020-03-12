Enerji sektöründe devrim niteliğinde 4 önemli trend

Küresel güç yönetimi şirketi Eaton'ın Türkiye'deki şubesi Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, yenilenebilir enerjinin geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle şehirlerin daha büyük, daha akıllı ve daha talepkâr olmaya devam ettiği düşünüldüğünde bunun nasıl mümkün olacağına dair hala bazı endişeler olduğunu belirten Özcan, "Bu belirsizlik birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Örneğin, rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerjinin doğa koşullarına bağımlı olması, bizi fosil yakıtlardan ne kadar bağımsız yapabilecektir? Veya elektrikli otomobillere geçiş ile şebekedeki artan talep karşılanabilecek midir?" dedi.

"Üretilen fazla enerji, enerjinin üretilemediği anlarda depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir"

Enerji sektöründe devrim niteliğindeki 4 önemli trendden bahseden Özcan, bu trendlerin enerji depolama, elektrikli araç teknolojisi, mikro şebekeler ve şebekelerde siber güvenlik olduğunun altını çizdi.

Bu dört trendden özellikle enerji depolama ve elektrikli araç teknolojilerinin üzerinden duran Özcan, "Temiz enerji teknolojisindeki gelişmeler yüksek oranda iken, bu enerji kaynaklarının ihtiyaç duyduğumuz güvenilirliği sağlayabilmesi için çok daha fazla esneklik gerekecektir. Geleceğin enerji depolama çözümleri güneş veya rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklarından üretilen fazla enerji, enerjinin üretilemediği anlarda depolanabilmekte ve kullanılabilmektedir." şeklinde konuştu

Enerji depolamanın projelerine yatırım yapmak isteyen işletmelerin şebeke kesintilerinde, özellikle yoğun üretim programlarında güvenilir güç sürekliliği sağlamasına da olanak tanıyıp, üretim kalitesini arttıracağını vurgulayan Özcan, “Sonuç olarak teknoloji ve inovasyon firmaları bu artan elektrik talebini karşılamak ve en efektif şekilde kullanımını sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.