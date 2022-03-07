Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '4. sondaj gemimizi bekliyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4. sondaj gemimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece 5 tane var

Karadeniz'de çalışmalarını sürdüren Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerine yeni bir sondaj gemisi daha eklenecek. Güney Kore'den yola çıkan geminin uzunluğunun 238, genişliğinin 42, kule yüksekliğinin 104 metre, sondaj derinliğinin ise 12 bin 200 metre olduğu öğrenildi. Çift kulesi olan geminin ağırlığı ise 68 bin groston. Dünyada sadece 5 tane bulunan 7'inci nesil sondaj gemisinin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olması planlanıyor.

Hidayet Türkyılmaz