Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Siirt'te 3 bin 300 varil petrol üretiliyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt temasları çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililerle bir araya geldi. Bakan Dönmez, daha sonra Siirt Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki iftar çadırında organize edilen programa katıldı. Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime kadar temel altyapı sorunlarını büyük oranda tamamladıklarını belirten Bakan Dönmez, 2023'ten sonra yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olarak müjdelenen ramazan ayının son günlerini yaşadıklarını dile getirdi.

Siirt'te en son Cumhurbaşkanının bazı hizmetlerin toplu açılışı vesilesiyle geldiğini anımsatan Bakan Dönmez, bunlardan birinin Kurşun ve Çinko İzabe Tesisi olduğunu, bölgenin en modern tesisi bittiğinde doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye iş sağlayacağını bildirdi. Siirt'in maden ve yer altı kaynakları açısından son derece talihli ve zengin bir kent olduğuna değinen Bakan Dönmez, “Bakır maden ocağında da 800 ile bin kişinin çalışıyor. Kentin sadece yer altı kaynakları açısından değil yer üstü kaynakları açısından talihli, Siirt'in artık sadece bir tarım kenti değil, hızla bölgenin yıldızı parlayan, gelişen, kalkınan, sanayileşen kentlerinden biri olmaya adaydır” dedi.

"Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz"

Siirt'in yer altı zenginlikleri açısından petrol de çıkardıkları kentlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Günlük yaklaşık 3 bin 300 varil petrol üretiyoruz. 60-65 bin varil petrolün 3 bin-3 bin 500'ü Siirt ve civarından üretiyoruz. Aramalarımıza devam edeceğiz, artıracağız. Bu rakamı ikiye, üçe katlayacak potansiyele sahibiz” şeklinde konuştu.

Programa, Siirt Valsii ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve protokol üyeleri ile gençler katıldı. Bakan Dönmez, gençlerle bir araya gelmek üzere Millet Bahçesine geçti.

Selami Deniz