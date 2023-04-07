Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Zonguldak'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Dönmez burada protokol üyeleri ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi Açılış Töreni Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak başladı.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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