Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak'

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?' Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak'.

ARALIK'TA DOĞALGAZA ZAM YOK

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak

KARADENİZ GAZI MART AYINDA SİSTEME VERİLİYOR

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini söyledi. İlk üretimin günlük 10 milyon metreküp olacağını kaydeden Dönmez, “10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı 3.5-4 milyar metreküp eder. Bu da konutlarda kullanılan, mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazın tamamı demektir. İlk fazda konutlarımızda kullanılan, mutfakta kullanılan gazı karşılayacak. Ama dört yıl sonra biz üretimi 4 kat artıracağız, o zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz” dedi.

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