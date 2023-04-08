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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerin metrelerce altında maden işçileriyle iftar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı - Tıkla İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde yerin eksi 173 metre altında maden işçileriyle bir araya geldi.

Bir işçinin ezan okumasıyla oruçlar açıldı, iftar yemeğinden yenildi. Yapılan duaların ardından Bakan Dönmez işçilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram
 

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