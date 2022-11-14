Enerjide borçlanma limiti arttı

Küresel bağımsız enerji ticareti şirketi BB Energy, 580 milyon dolarlık üst düzey teminatlı borçlanma tabanı kredi imkanını yeniden finanse ettiğini ve genişlettiğini duyurdu. Başlangıç büyüklüğü 500 milyon dolar olan bu imkan, Amerika Kıtası'ndaki BB Energy USA şirketinin ticaret akışlarını finanse etmek için 580 milyon dolara yükseltildi.

BB Energy Group CFO'su Jacques Erni, "BB Energy USA'in bir sonraki büyüme seviyesine ulaşması için bir dönüm noktası olan 580 milyon dolarlık kapanış tutarıyla Olanağın sonucundan memnunuz. Bu da küresel bankacılık piyasalarından gelen fon kaynaklarına güçlü erişimimizi bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

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