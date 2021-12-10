Enerjisa Enerji, Eşarj'daki hisselerini yüzde 94'e yükseltti

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji, hızlı elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj hisselerindeki çoğunluk payını yüzde 94'e çıkararak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2018 yılında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma misyonu doğrultusunda çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj'ın yüzde 14 hissesini daha 42,4 milyon TL karşılığında devralarak çoğunluk hisse payını arttırdı.

Verilen bilgiye göre, son yıllarda artan elektrikli otomobil talebiyle beraber Türkiye çapındaki istasyon sayısını da arttıran Eşarj, Türkiye de 2009'dan beri şarj operatörlüğü hizmetini sağlayan ilk oyunculardan biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de 251 lokasyonda 155'i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 468 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, Türkiye'nin önemli elektrikli araç istasyon ağı konumunda yer alıyor. Enerjisa Enerji satın alma sonrasında e-mobilite alanında yenilikçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi ve ulaşımın karbonsuzlaşmasına katkıda bulunarak çözümler sunmayı hedefliyor.

“Eşarj ile Türkiye'nin en hızlı şarj istasyon ağını örmeye devam edeceğiz”

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Öncelikle şirket olarak e-mobilite konusunu Türkiye'de ilk kez gündemine alan enerji şirketlerinden biri olmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün de 2018 yılından beri çoğunluk hisselerine sahip olduğumuz Eşarj ‘daki payımızı artırarak şirketin yüzde 94'üne sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dünyada hızla büyüyen ve ülkemizi de etkileyecek olan e-mobilite sektörü için de Eşarj ile hazırlıklarımızı yapıyoruz ve sektöre ana iş kollarımızın dışında da öncülük etmeye devam ediyoruz.

Paris İklim Anlaşması'nı ülkemizin de imzalaması ile birlikte Türkiye'deki sürdürülebilirlik bakış açısı ve özel sektörün sorumlulukları da değişecektir. Biz de bu noktada yenilenebilir kaynaklardan dağıtık üretim, verimlilik, yeşil enerji ve depolama gibi sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünlere yatırım yapıyoruz. E-mobilite de bu alanlardan biri ve elektrikli araç sayısının gelecek 10 yıl içerisinde ülkemizde 1 milyona ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel söz konusu. Eşarj olarak biz de hem ülkemiz hem müşterilerimiz için önümüzdeki dönemde hız kesmeden istasyon sayımızı arttırarak Türkiye'nin şarj istasyonu alt yapısını en hızlı şarj istasyonlarımız ile örmeye devam edeceğiz.”