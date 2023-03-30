Enerjisa Enerji, FTSE4Good Endeksi'ne üst üste 2'nci kez girdi

Londra Borsası'na bağlı endeks sağlayıcı FTSE Russell'ın hazırladığı FTSE4Good endeks serisine dahil olmak için şirketlerin insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele politikaları dahil olmak üzere belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini de karşılaması gerekiyor. Şirketler, her yıl güncellenen kapsamlı ve şeffaf bir metodoloji kullanılarak değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, “Herkes için daha iyi bir gelecek” vizyonuyla sürdürülebilirliği odağına alarak faaliyetlerini yöneten dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, çevre, yönetim uygulamaları ve etik alanlarındaki operasyonlarıyla Londra Borsası bünyesindeki FTSE4Good Endeksi'ne üst üste 2'nci kez girmeye hak kazandı. FTSE4Good endeksinde bir önceki yıl 3.8 ESG notuna sahip olan şirket, çevre, iklim değişikliğiyle mücadele, yönetim uygulamaları, çalışan hakları, etik ve sosyal konularda gösterdiği güçlü performans ile bu sene notunu 5 üzerinden 4'e yükseltme başarısını elde etti.

“Enerjisa, ESG ve sürdürülebilirlik alanında bir lider olarak öne çıkıyor”

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, konuyla ilgili olarak, “Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamalarımızda da global trendleri takip ederek kendi standartlarımızı oluşturuyoruz. Sonrasında ise tüm şeffaflığımız ile şirketimizi bağımsız denetimlere açıyoruz. FTSE4Good Endeksi, şirketlerin bu alanlardaki çabalarını değerlendiren önemli bir endeks. Endekste notumuzu 4'e çıkarttık ve şirket olarak sektörümüzün ESG ve sürdürülebilirlik alanında da lideri olduğumuzu kanıtladık. Bugün dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen, ESG'ye odaklanmaya ve çevre ve gelecek nesiller üzerinde olumlu bir etki oluşturmaya kararlıyız. Sürdürülebilirlik ayak izimizi geliştirmeye ve yol gösterici olmak için yeni standartlar belirlemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.