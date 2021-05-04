Enerjisa Enerji, müşteri işlemlerini mobile taşıdı

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olan Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği yeniliklere devam ediyor. Şirket müşterileri abonelik yaptırma ve abonelik iptali dahil tüm elektrik işlemlerini Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilecek. Bu işlemlerin online kanallara taşınmasıyla birlikte müşteriler, Hizmet Noktalarına gitmek zorunda kalmadan işlemlerini gerçekleştirebilecek. Online kanalda gerekli bilgileri dolduran müşteriler, belge toplama sürecinden de kurtularak, işlemlerini telefonlarından 7/24 yapabilecek.

Abonelik iptali 3 dakika, yeni abonelik işlemi ise 5 dakikada tamamlanabiliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Türkiye'de 14 ilde 21 milyondan fazla insanımıza elektrik perakende satış hizmeti sağlıyoruz. Son 10 yılda yaptığımız 1,5 milyar TL'den fazla teknoloji yatırımı sayesinde bugün sektörde öncü konumdayız. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 4 oranında olan dijital kanal kullanım oranımız, 2020 yılında artan hizmet çeşitliliği ve pandeminin de etkisiyle yüzde 20 seviyelerine ulaştı ve dijital kanallarımızdan yaklaşık 500 bin işlem gerçekleşti. Online Hizmetler Merkezi ve mobil uygulama ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerini dijital ortama taşıyarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladık. Ayrıca müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini de online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda ödeme işlemleri, abonelik iptali ve diğer taleplerinin yanı sıra abonelik yaptırma işlemini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin memnuniyetini bu sayede daha da artıracağımıza inanıyoruz" dedi.