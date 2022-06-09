Enerjisa Enerji, Türkiye'nin en değerli 21'inci markası oldu

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance'in her yıl yayınladığı En Değerli Markalar Turkey 100 listesinde geçtiğimiz seneye göre 9 sıra birden yükselerek büyük bir atılımla 21'inci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıla oranla sıralamada büyük bir sıçrama gösteren şirket, marka değerini de 181 milyon dolardan 222 milyon dolara yükseldi. Enerji sektöründe ilk 100 içinde yer alan tek marka olduğu belirtilen Enerjisa Enerji'nin marka notu ise A+'a yükseldi. Şirket aynı zamanda bu yıl ilk 10 içerisinde güçlerini artıran 5 şirketten biri oldu.

Teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli bir strateji ile ilerliyoruz

Brand Finance listesinde büyük bir yükseliş kaydetmekten gurur duyduğunu belirten Enerjisa Enerjisa CEO'su Murat Pınar, “Brand Finance listesinde bu yıl büyük bir atılım gerçekleştirerek 30'uncu sıradan 21'inci sıraya yükseldik. Bu sonuç müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bize duyduğu güven ve gerçekleştirdiğimiz yatırımların piyasalar nezdinde olumlu karşılanmasının bir sonucudur. Şirket olarak ülkemizin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir strateji değer üreterek ilerliyoruz. Daha yeşil ve akıllı bir gelecek için sürekli olarak kendimizi geliştirmeye adayarak yaşadığımız çevreye ve topluma fayda sağlarken ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre, her yıl en büyük 5 bin marka sıralaması yaparak ülke ve sektör bazında yaklaşık 100 rapor yayınlayan Brand Finance, en başarılı markalar listesini oluştururken markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesi kıstaslarını gözetiyor.