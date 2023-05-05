Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde güçlü bilanço yapısını korumaya devam etti

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, 31 Mart 2023 tarihli mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Buna göre şirket, 2023 yılının ilk çeyreğinde konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırarak 3 milyar 764 milyon TL'ye çıkardı. İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Şebeke yatırımlarımız yılın ilk çeyreğinde 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, Türkiye'nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu şirketi olan bağlı ortaklığımız Eşarj, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için büyümeye devam etti. Ülke çapında toplam halka açık şarj istasyonu sayımız 548'e, şarj soketi sayımız ise bin 30'a ulaştı. Hedefimiz 81 ilde binin üzerinde şarj istasyonu ağına ulaşmak. Bundan sonra da istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjisa Enerji CFO'su Dr. Michael Moser şöyle konuştu: “Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından hızla yaraları sarmaya çalıştığımız bu günlerde yatırımlarımıza devam ettik. Sağlam risk yönetimimiz sayesinde güçlü bilanço yapımızı koruduk. Net finansal borcun faaliyet gelirlerine oranı 0,5x gibi tarihi düşük seviyeye indi. Baz Alınan Net Kâr ise yılın ilk çeyreğinde 551 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.