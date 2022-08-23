Enerjisa Enerji'den orman yangınlarını önleyecek erken tespit sistemi

Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden biri olan Enerjisa Enerji, her yıl İTÜ Çekirdek'e başvuran girişimlerden en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde destekleyicisi olduğu girişimlerden biri olan 'KOZALAK' Yangın Erken Tespit Sistemi'ni Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının erken tespiti için ilk kez kullanmaya başladı. Erken uyarı sistemi sayesinde orman yangınlarında erken tespit ve uyarı, hava kalitesinin ölçülerek zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapılabilecek. Böylece ormanlarda büyük tahribata yol açan yangınlara erkenden müdahale edilerek geniş alanlara yayılmasının önüne geçilecek.

İlk uygulama alanı Muğla oldu

İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği ve girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde 2021 yılının öne çıkan ilk üç projesi içerisinde yer alan 'KOZALAK' adlı proje, Enerjisa Enerji desteğiyle uygulanmaya başlıyor. İlk olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Bodrum bölgesinde hayata geçirilen sistem on binlerce metrekare büyüklüğünde alanın olası yangınlardan korunması hedefleniyor. Olası yangın durumunda sistemin zarar görmesi ihtimaline karşı sistem Aksigorta tarafından sigortalandı.

Yenilenebilir enerji kaynağı ile sistem şarj edilecek

Yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanlarda ağaçların üzerinde herhangi bir zarar verilmeden uygulanan sistem 5 yıla kadar pil ömrüne sahip olup aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ile şarj edilebiliyor. Herhangi bir alt yapı çalışmasının gerekmediği sistem hedeflenen bölgede kolaylıkla kurulabiliyor. Uzun menzilli örgü ağ teknoloji sayesinde modüller arası 15 kilometre kadar iletişim kurmak mümkün. Aynı zamanda cihazlardan gelen veriler anlık olarak web ortamında görüntülenerek anında ilgili yetkililere bilgi akışı sağlanıyor. İklim krizi ile mücadelede belirleyici rol oynadığımızın farkındayız ve bu hassasiyetle çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, 'KOZALAK' projesi hakkında şöyle konuştu: ''İklim değişikliği ve çevre kirliliği ilk kez bu kadar dünyanın küresel ölçekte ele aldığı en önemli konuların başında geliyor. Tüm bunların oluşturduğu bir domino etkisi olarak son yıllarda ne yazık ki büyük bir üzüntüyle takip ettiğimiz orman yangınlarımız bu konuda ciddi ve uzun vadeli adımlar atılması gerektiğini bizlere durmaksızın hatırlatıyor. Geçen yıl günler süren yangınlar nedeniyle ülkemizin dört yanında verdiğimiz kayıplar, Amerika ve Avrupa'yı etkisi altına alan yangınlardaki gibi örnekler bu konuda yeni nesil eylem planlarının hayata geçmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Enerji sektörü ise bıraktığı karbon ayak izi bakımından iklim krizinin en büyük aktörlerinden biri konumunda. Şirket olarak iklim krizi ile mücadelede belirleyici rol oynadığımızın farkındayız ve bu hassasiyetle çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz.

''Onbinlerce metrekarelik alanı koruma altına alıyoruz''

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın yol haritası olarak kabul ettiğimiz dünyamız ve toplumumuz için etki odaklı iş modelimiz ışığında destekçisi olduğumuz bir girişim olan 'KOZALAK' sayesinde Muğla ‘da yangın riski olan büyük bir alanda yangın erken önleme sistemini uygulamaya koyuyoruz. Sistem sayesinde olası yangın durumu erkenden tespit edilerek hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek. İlk olarak Muğla bölgesinde hayata geçecek olan Kozalak sistemini ülkemizin her bir köşesindeki ormanlarımızla buluşturup en değerli miraslarımızı korumak hayallerimizin en başında yer alıyor. Enerjisa olarak ülkemizin ve dünyamızın üzerinde hassasiyetle durduğu iklim değişikliği konusunda hem iş modellerimiz ile hem de gönüllü çalışma arkadaşlarımız ile çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz. Projemizin hayata geçirilmesinde bizleri destekleyen ve sahada yanımızda olan Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkürlerimiz sunarım.”