Enerjisa ‘Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu ile sömestr tatilinde öğrencilerle buluşuyor

Enerjisa Enerji tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” projesinin ‘Küsmesin Yıldızlar' isimli tiyatro gösterisi öğrencilerle buluşuyor. Sömestr tatili boyunca İstanbul'da birçok salonda öğrencilerle buluşacak olan oyun, çocuklarda tasarruf bilinci ve eğitimini eğlenceli bir yolla sağlamayı hedefliyor. Dünyanın enerji kaynaklarını verimli kullanmaları ve enerji tasarrufu adına çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen tiyatro oyunu, ücretsiz olarak 22 ve 24 Ocak tarihlerinde Profilo Kültür Merkezi, 25-26 ve 27 Ocak tarihlerinde Yeni Moda Sahnesi, 31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde Torium Sahne, 3 ve 4 Şubat tarihleri arasında ise Kartal Sanat Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

300 binden fazla çocuğa ulaşıldı

Enerjimi Koruyorum projesi kapsamında, yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için 14 ilde 650 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi.

Mobil oyun ile 7 milyon kişiye ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, 2010 yılından beri her sene yenilikler eklenerek devam eden ''Enerjimi Koruyorum'' projesi, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. 7-13 yaş grubuna hitap eden ''Enerjimi Koruyorum'' projesi güvenilir bir oyun olarak çocuklarla buluşturuluyor. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010'dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.