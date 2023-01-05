Enez'de 2 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Kartalları, Enez yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye kontrolü esnasında 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslar, kimlik kontrolü yapılmak üzere Enez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yapılan kimlik kontrolünde, şahısların FETÖ/PDY üyesi R.K. ve M.K olduğu tespit edildi. Şahısların alınan ifadelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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