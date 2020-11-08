İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enez'de tekne battı! Kayıp kişiler aranıyor

Enez'de tekne battı! Kayıp kişiler aranıyor
Enez'de tekne battı! Kayıp kişiler aranıyor

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde 4 kişinin olduğu tekne battı. Bir kişi sahile çıkmayı başarırken, 1 kişiyi de sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde teknelerinin batması sonucu denizde kaybolan 3 kişiden biri saatler sonra bulundu, diğer kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple battı. Teknede bulunanlar denize düşerken, 4 kişiden biri kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Kazazede Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

1 kişi sağ olarak bulundu

1 kara radarı,1 AFAD ekibi ile karadan, 3 sahil güvenlik teknesi, 4 büyük boy balıkçı teknesi ile denizden, 1 helikopter ile havadan kayıp vatandaşlar için yapılan aramada 1 kişiye daha ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmalar kesintisiz sürecek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerini yerinde inceleyerek, sözkonusu faaliyetlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi için talimat verdi.
Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.