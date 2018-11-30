Enfeksiyondan hayatını kaybetmişti, soruşturma izni verilmedi

Ayfer Sırma'nın eşi Ozan Sırma, Bölge İdare Mahkemesine başvuracaklarını ifade ederken, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, "Yapılan inceleme ve teknik sonuca göre; soruşturma izninin verilmemesi kararı çıktı. Alınan bu karar son karar değildir. Bizler eksik veya yanlış karar vermiş de olabiliriz. Bu nedenle bu kararı mahkeme incelemesi daha iyi olur" dedi.

Torbalı ilçesinde, iddialara göre doğum sırasında enfeksiyon kapması nedeniyle doğumdan 20 gün sonra hayatını kaybeden Ayfer Sırma için aile şikayetçi olmadan kaymakamlık harekete geçti. 18 doktorun görüşünün alındığı araştırma sonucunda soruşturmaya izin verilmedi.

Yaşanan olay sonrasında aileye tutanak gönderildi. Hayatını kaybeden Ayfer Sırma'ın eşi Ozan Sırma, "Yaşanan olay sonrasında şikayetimizi belirttik. Konu ile şikayetçi olduğumuzda Kaymakamlık tarafından eline ulaşan kararda, 'soruşturma izni verilmedi' sonucunu aldım. Bununla ilgili avukatımıza durumu ilettik ve yeniden itiraz ettik. Neden böyle bir karar çıktığını bilmiyoruz. Biz başka canlar yanmasın başka ocaklar sönmesin diye biz davamızın arkasındayız" dedi.

"Ben şahsen bu konuda ailenin itiraz etmesinden yanayım"

Alınan karar sonrasında Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, açıklamalarda bulundu. Otcu, 18 doktorun görüşünün alındığını ifade ederek, araştırma sürecinde doktor statüsünde bulunan bilirkişinin konuyu araştırdığını söyledi.

Kararın son karar olmadığına dikkat çeken Kaymakam Kadir Sertel Otcu, "Aile şikayetçi olmadan bizler konu hakkında araştırma istedik. Araştırma sürecinde doktor statüsünde bulunan bilirkişi, konuyu araştırdı. Yapılan inceleme ve teknik sonuca göre soruşturma izninin verilmemesi kararı çıktı. Karar öncesinde, 18 doktorun görüşü alındı ve böyle bir karar çıktı. Soruşturmayı yürüten kişinin kanaatine uyduk ve böyle bir karar verildi. Bizler konunun uzmanı olmadığımız için böyle bir karar çıktı. Alınan bu karar son karar değildir. Aile veya savcılık bu konu hakkında itirazlarını bölge idare mahkemesine yapabilirler. Ben şahsen bu konuda ailenin itiraz etmesinden yanayım. Bizler eksik veya yanlış karar vermiş de olabiliriz. Bu nedenle bu kararı mahkeme incelemesi daha iyi olur. Buradaki muhakkik kararına uyduk. Bu izi yapan uzman kişidir. Her ihtimale karşı aile itiraz etmesi gerek" şeklinde konuştu.