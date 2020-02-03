Enflasyon rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu.

Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 10,93, aylık yüzde 0,34 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,84, aylık yüzde 1,84 arttı

Yİ-ÜFE 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 8,45 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5,15, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,93, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,37, enerjide yüzde 13,75, sermaye malında yüzde 8,78 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,85 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01, sermaye malında yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,70 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 9,68 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; yüzde 9,68 ile tütün ürünleri, yüzde 0,65 ile giyim eşyası, yüzde 0,57 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 11,27, ham petrol ve doğal gaz yüzde 7,05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.