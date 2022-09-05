Enflasyon rakamları açıklandı! 5 Eylül 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık yüzde 143,75, aylık yüzde 2,41 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 125,43 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,94 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,10 artış, imalatta yüzde 2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış ve su temininde yüzde 4,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,20 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69 artış, enerjide yüzde 1,71 azalış ve sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğal gaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.