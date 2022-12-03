Engeli, başarısına engel olamadı: Bakanlığın filografi sanatçısı olacak

İlçenin Hamidiye Mahallesi Hıraçoğlu Sokak'ta yaşayan doğuştan yaşadığı karaciğer rahatsızlığından dolayı yüzde 95 engelli olan 34 yaşındaki Faruk Altun, 2013 yılında babasını kaybetti. Sonrasında kendisini el sanatlarına adayan Altun, 2016 yılında Halk Eğitim Merkezi'ne giderek katıldığı filografi kurslarını başarıyla geçti. Faruk Altun, evinin bir köşesini filografi atölyesine çevirdi. Odasının bir köşesini çivi, çekiç ve tel kullanarak birbirinden ilginç tablolar yapan Altun, çaktığı her çiviyle engelli arkadaşlarına umut olmak ve bakanlığın sanatçılık belgesini almak için yaşama yeniden tutunuyor.

Aldığı kurs sayesinde 6 yıldır filografi sanatıyla uğraştığını ve başarılarını herkesin görmesi istediğini söyleyen Faruk Altun, bir çalışmayı bir haftada tamamladığını söyledi Altun, "Çok zor bir sanat. Öncelikle çivinin çakılması ve tellerin bağlanması sırasında ellerimiz çok acıyor. Çivi çakarken elimize çekiç vurabilir veya tellerin ellerimizi kestiği oluyor. Bir ürünün başında bir hafta kadar uğraşıyoruz. Çünkü bu sanat asla hata kabul etmiyor. Renkli tellerle birlikte ortaya güzel bir sanat çıkıyor” dedi.

Ümit Güngör



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